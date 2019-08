Spavento nel paddock della MotoE del Red Bull Ring, circuito in cui domenica si corre il secondo appuntamento del Mondiale. La moto del finlandese Niki Tuuli, vincitore in Germania un mese fa nel primo GP stagionale, ha preso fuoco mentre era in fase di ricarica presso una delle postazioni previste. L'incendio è stato domato velocemente dai pompieri, che hanno utilizzato un telo di copertura per spegnere le fiamme che sono state generate dalle batterie agli ioni di litio. Dopo il maxi incendio di Jerez dello scorso marzo, il Responsabile del Mondiale di MotoE, Nicolas Goubert, ha convocato tutti i team manager per annunciare che il programma del weekend austriaco è confermato e proseguirà senza alcun cambiamento.