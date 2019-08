Dopo le parole di Francesco Guidotti, Team Manager Pramac, da Spielberg arrivano di Alberto Puig (Honda) sul futuro di Jorge Lorenzo: "Abbiamo un contratto con lui di due anni, lo abbiamo scelto perchè pensiamo che abbia il potenziale per fare un buon lavoro. Non ci risulta che voglia cambiare team, non so come si sia diffusa questa voce", spiega Puig a Sky. Una eventuale clausola rescissoria in caso di volontà del pilota di andarsene? "Non penso che questo accada, quando hai un contratto lo onori fino in fondo. A noi nessuno ha parlato dell'intenzione di Jorge di lasciare Honda".

"Tante cadute, situazione difficile"

"Non sta ottenendo risultati, ha avuto molti incidenti che non gli hanno permesso di esprimere il suo potenziale, non posso certo dire che sia la situazione perfetta per noi, direi una bugia" - ammette Puig. "Se non avesse avuto così tante cadute il suo rendimento sarebbe stato migliore. Ci ha chiesto di migliorare la moto e ci siamo impegnati nel farlo, ma con questi infortuni il suo percorso si è chiaramente interrotto".

"Alex Marquez? Lo teniamo sotto controllo"

Protagonista in Moto3 Alex Marquez, in cima alla classifica: "Sta dimostrando di essere un pilota forte che merita di lottare per il Mondiale, di non essere solo il fratello di Marc. Controlliamo il suo rendimento per il futuro".