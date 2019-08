Ha trattenuto il fiato fino alla bandiera scacchi di Bastianini, l’ultimo rimasto in pista con tempi pericolosamente vicini al suo cronologico. Il 26enne Tetsuta Nagashima, ha potuto festeggiare la sua prima pole position in Moto2 solo dopo l’arrivo dell’italiano, passato sul traguardo col quarto tempo (bravo comunque Enea). Non è l’unica sorpresa: in prima fila con il giapponese e Brad Binder c’è anche Somkiat Chantra, uno che fino a pochi anni fa guidava gli scooter in Malesia. Apre la seconda fila il romagnolo dell’Italtrans arrivato in Austria sull’entusiasmo del terzo posto in Repubblica Ceca. “E’ la migliore qualifica dell’anno” ha commentato a caldo Enea, atteso a una conferma in gara. Al suo fianco, col quinto posto, scatterà lo svizzero Luthi, il migliore dei big. Un altro, Baldassarri, chiude la seconda fila col sesto posto. Quindi Vierge, Navarro (primo delle Speed Up), Remy Gardner, e poi Luca Marini, decimo ma con buone prospettive per la gara. Solo undicesimo Marquez che in ottica classifica deve stare attento soprattutto a Luthi che lo isegue staccato di 33 punti; dodicesimo un buon Jorge Martin, finalmente in luce. Sperava di più invece Mattia Pasini, il più veloce questa mattina, ma solo quindicesimo in qualifica. E’ andata peggio a Fabio Di Giannantonio finito parecchio distante, al diciottesimo posto, dopo tre turni di qualifica parecchio lenti: la brutta copia del pilota finito sul podio di Brno solo sei giorni fa. Una posizione alle sue spalle partirà Nicolo Bulega, in terz’ultima fila è finito invece Marco Bezzecchi.

La griglia di partenza