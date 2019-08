Romani Fenati era tornato in pole position a due anni dal gran premio di Silverstone del 2017. Trentacinque GP per ritrovare il ternano sulla prima casella della griglia. Dopo le vicende del 2018 (il pericoloso contatto con Manzi in gara, la squalifica, il licenziamento dal team MV) è un’iniezione di fiducia. Ma nel corso della giornata del sabato sono state tante le penalizzazioni che hanno completamente stravolto la griglia di partenza della Moto3. John McPhee si aggiudica così la pole position allo Spielberg, mentre il pilota ternano retrocede in terza piazza. In campionato quest’anno Romano non ha combinato molto: 42 punti, miglior prestazione il quarto posto in Germania, in classifica una sedicesima posizione distante dai livelli degli anni buoni (fu vicecampione nel 2017). Un segnale, niente più, di un talento che non si è ancora smarrito, che a tratti rispunta. Non sono tanti gli italiani contenti di questa qualifica: Arbolino, velocissimo in mattinata non è andato oltre la sesta posizione, ma dopo le penalità viene promosso in quinta. Alle sue spalle Celestino Vietti, era nono ma guadagna la sesta posizione. Ha sorpreso il pilota dello Sky Racing Team VR46, caduto malamente a inizio turno, e tornato in pista alla fine con grade caparbietà. Un paio di giri buoni, da solo, senza aspettare “traini”, senza riferimenti su una pista che non conosce, dove corre per la prima volta. Niccolò Antonelli,meno efficace del solito sul giro secco, scatterà 14esimo, 17esimo Dennis Foggia.