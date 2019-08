Ritrova finalmente il sorriso Francesco Bagnaia nel weekend del Gran Premio d'Austria. Il pilota del team Pramac conquista la quinta piazza nelle qualifiche a Spielberg segnando il suo miglior piazzamento in griglia in MotoGP. Il Red Bull Ring è un tracciato che ben si sposa con le caratteristiche della Ducati Pramac e il torinese inizia a intravedere i frutti di un lungo percorso, riscattando una prima parte di stagione tutta in salita: "Da Brno abbiamo fatto progressi, abbiamo ritrovato la tranquillità che aiuta sempre. Questa moto è molto adatta a questo tipo di circuito e questa è stata proprio la chiave che ci ha permesso di trovare la fiducia in pista. Mi trovo bene, sopratutto in frenata e ingresso curva ho ritrovato il feeling con l'anteriore, è quello dicui avevo bisogno. Essere quinti è una gran bella cosa". Pecco partirà dalla seconda fila, sigillando un tempo di 1:23.652: "Mi sono divertito. Fare il tempo con la media, che è la gomma che useremo per la gara, ed essere quinti vuol dire che abbiamo lavorato nel modo giusto. Abbiamo ben chiaro cosa fare per domani".