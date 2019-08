Il GP d'Austria resterà nel calendario della MotoGP almeno fino al 2025. A comunicarlo è stata Dorna Sports. Il precedente accordo prevedeva che il Mondiale transitasse dal Red Bull Ring fino al 2020, mentre con questo prolungamento il futuro è assicurato anche nel ciclo tra il 2021 e il 2025. Il campionato era tornato in Austria nel 2016 per la prima volta dal 1997 e in quell'occasione fu votato come miglior GP dell'anno. L'ambiente e la natura, unita alla modernità del circuito, fanno dell'Austria una location molto apprezzata da addetti ai lavori e tifosi. Grande soddisfazione da parte di Carmelo Ezpeleta, Amministratore Delegato di Dorna Sports: "Sono molto felice di questo accordo, che ci permette di tornare in questa pista fino al 2025 - ha spiegato -. Tutti sono d'accordo sul fatto che questo è uno dei migliori tracciati su cui correre. Inoltre essendo la pista di casa della KTM, è una settimana molto importante per il nuovo costruttore e per tutto il motorsport austriaco. L'ambiente allo Spielberg è davvero unico".