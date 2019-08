Ancora Marc Marquez: dopo aver chiuso in vetta il venerdì in pista in Austria, il leader della classifica si conferma il migliore nella prima uscita del sabato, siglando il miglior tempo: 1:23.251. A poco più di tre decimi c'è Maverick Vinales, seguito dalla coppia Ducati Petrucci-Dovizioso e da altre due Yamaha: 5° Fabio Quartararo, 6° Valentino Rossi (il migliore nel quarto e ultimo settore). Completano la top ten Miller (reduce dal podio di Brno e della conferenza stampa per voci di mercato tra ul suo rinnovo e l'ipotesi di Lorenzo in Pramac), Nakagami, Rins e Pol Espargarò.

FOCUS MARQUEZ

Marquez ha deliberato il telaio con la fodera in carbonio, è la sua scelta definitiva. Deliberata anche la carena omologata ieri nel finale delle Libere 2 con i baffi un po' piu grandi e le alette sagomate in maniera differente rispetto alla moto di Bradl.

LA CLASSIFICA COMBINATA: