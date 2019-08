Marc Marquez continua a riscrivere i libri di storia della MotoGP. Il campione del mondo della Honda, infatti, ha conquistato al Red Bull Ring la 59^ pole nella top-class, superando un mito come Mick Doohan a quota 58 e diventando così il miglior poleman della classe regina. Il tutto, ricordiamolo, ad appena 26 anni. Marc, che ha dominato allo Spielberg rifilando la bellezza di oltre 4 decimi al 2° classificato Quartararo, ha conquistato la 7^ pole stagionale, l'87^ della carriera in tutte le classi. A proposito delle 7 pole: in questo secolo solo lui (2019 e 2014 con ben 9) e Valentino Rossi (2002) erano riusciti a partire così tante volte dalla prima posizione in griglia nelle prime 11 gare di un Mondiale. In generale, Marc guida anche la classifica di coloro che hanno conquistato almeno 7 pole in un Campionato: lo spagnolo vi è riuscito in ben 6 occasioni, con Doohan fermo a 4 e Rossi a 3. Il numero 93 della Honda ha infilato al Red Bull Ring la terza pole consecutiva dopo Germania e Brno: non vi riusciva dal 2017, quando ne conquistò ben quattro dal Sachsenring a Silverstone. Attenzione però al fattore pole in Austria, dove Marquez è partito davanti a tutti anche nel 2017 e 2018, finendo però sempre la gara al 2° posto.

Marc: "Speravo di scendere sotto l'1'23''..."

Soddisfatto Marquez al termine delle qualifche: "Il record è un fatto che mi rende felice - ha detto lo spagnolo, che ha dato quasi mezzo secondo di distacco a Quartararo, Dovizioso e Vinales -, ma ora devo pensare alla gara. Per le qualifiche abbiamo indovinato la strategia giusta. Io speravo di scendere sotto l'1'23", ma sono contento comunque... Certo che fare un giro veloce è un conto, fare la gara che ne ha 28 e ben altro. Vedremo domani".

Marquez, la pole più veloce dal 1994

Pazzesca anche l'andatura di Marc allo Spielberg. La media della pole è di 187,225 km/h e batte il record dell'anno scorso (186,966 km/h), diventando la pole più rapida da Hockenheim 1994, quando Doohan (sempre lui) girò a 205,565 km/h di media nel vecchio circuito con i 4 lunghi rettilinei. Un'altra curiosità che ci arriva da Michele Merlino: ci sono quasi 20 secondi esatti tra la pole della F1 e quella MotoGP al Red Bull Ring, con Leclerc che ha fermato il crono in 1'03"003 (media 246,731 km/h) e Marquez in 1'23"027, tempo che gli è valso il nuovo record della pista (battuto Iannone 2016).