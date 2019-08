E' la pioggia la vera protagonista nella prima uscita in pista della MotoGP al Red Bull Ring: il turno è iniziato sull'asciutto, poi però ha cominciato a piovere e la classifica si è praticamente spezzata in due tra i piloti che avevano montato le gomme slick dal primo giro e chi no. Sul bagnato Marquez (che partirà dalla prima casella in griglia) sembra avere il passo migliore, ma a fine turno in cima alla classifica dei tempi ci sono le Yamaha di Morbidelli e Rossi, scesi sul circuito dal primo minuto con le slick.

Warm up, tutti i tempi