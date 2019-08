Affaire Lorenzo: importanti aggiornamenti dall'Austria, dove si corre l'11esimo GP della stagione. La novità principale è che Lorenzo ha abbandonato qualsiasi ipotesi di lasciare la Honda nella prossima stagione. Il pilota spagnolo rimarrà in HRC, a meno che successivamente (ma questa è solo una suggestione) si senta poco incline a tornare su quella moto e decida di fare altro. In ogni caso, di sicuro nel 2020 non sarà in sella a una Ducati nè a una Yamaha del Team Petronas. Tra le ragioni principali, anche il fatto che Honda sia rimasta ferma sulla decisione di non rescindere anticipatamente il contratto. Parallelamente, sviluppi sul rinnovo di Miller (il pilota che avrebbe sacrificato la propria posizione in caso di arrivo in Pramac di Lorenzo): l'australiano non ha ancora firmato il nuovo contratto. Ci vorrà almeno una settimana per definire il suo futuro. Scontento del ritardo nel rinnovo, Miller sta valutando anche altre offerte tra cui una proposta di KTM.