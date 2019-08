"Io sono il direttore generale di Ducati Corse e devo cercare di mettere sulle nostre moto i piloti migliori. Per questo, se c'è un’opportunità, è quantomeno doveroso verificare. Poi, se si concretizza o meno, dipende da tanti fattori e da tante cose. Ma ripeto, il mio ruolo è quello di analizzare ogni possibile situazione per dare i migliori sulle nostre moto. Come del resto fanno tutti". Così Gigi Dall'Igna, a Sky Sport MotoGP, ha spiegato e di fatto confermato i contatti con Jorge Lorenzo per l'ipotesi Pramac. Ipotesi che nelle ultime ore è tramonata, con lo spagnolo che resterà in Honda e l'australiano Miller confermato alla stessa Pramac.

Cercare Lorenzo non è stato un po' come delegittimare gli altri?

"Quando la Honda ha scelto Lorenzo e lo ha affiancato a Marquez, mica ha delegittimato Marc. Era situazione diversa? Anche noi avevamo una moto libera (quella di Miller che non aveva ancora firmato il rinnovo, ndr). Questa è la situazione".