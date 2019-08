Fabio Quartararo e Andrea Dovizioso sono stati vittime di uno spaventoso incidente nel giro iniziale del Gran Premio di Silverstone. Il francese ha perso il controllo della sua Yamaha ed è scivolato alla prima curva, inevitabile la collisione con il pilota italiano, la cui moto ha addirittura preso fuoco schizzando in aria. Sembrava fosse tutto ok per Quartararo che nel post gara non si è sottratto alle consuete interviste per spiegare la dinamica dell’incidente con Dovizioso: "Rins ha fatto un’ottima partenza, è stato molto aggressivo. Appena c’era da piegare però io ho perso il grip, la moto è saltata e Dovizioso l’ha colpita". Ma al termine dell'intervista, il pilota numero 20 ha accusato un abbassamento di pressione e, come Dovizioso, è stato trasportato all'ospedale di Coventry in elicottero per accertamenti. La tac effettuata ha riscontrato una commozione cerebrale. Quartararo si è poi ripreso subito senza riportare ulteriori conseguenze ed è stato dimesso dall'ospedale. In serata ha pubblicato una foto sui social per tranquillizzare e ringraziare i tifosi: "Il pilota sta bene, ci vediamo a Misano. Grazie a tutti per i messaggi d'affetto che ho ricevuto".