Dopo il GP del Mugello di giugno la MotoGP torna in Italia, precisamente a Misano, per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, tredicesimo appuntamento della stagione: in tv sarà possibile seguire il Gran Premio in diretta su Sky Sport MotoGP e su TV8, mentre online saranno disponibili tutti gli aggiornamenti in diretta su skysport.it attraverso il live-blog. Gli orari delle gare: MotoE alle 10, Moto3 alle 11, Moto2 alle 12:20, MotoGP alle 14.