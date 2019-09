Se avesse vinto Fabio Quartararo saremmo qui a celebrare una sorta di erede di predestinato di fenomeno alla Leclerc. Saremmo di certo alla ricerca del titolo ad effetto... La sostanza cambia poco, perché se un rookie che guida una Yamaha satellite (anche se simile alle ufficiali) tiene dietro per una corsa intera il vero fenomeno della MotoGP moderna allora siamo di fronte ad un protagonista annunciato. Quartararo è un pilota che ci potrà far divertire ed al quale si può pensare come potenziale umanoide programmato per insidiare l'egemonia che conosciamo.

Fabietto ha tenuto dietro Marc, che poi lo ha infilzato senza pietà dopo averlo studiato e cucinato a fuoco lento nonostante il ritmo infernale dei due. Marquez è un campione in tutti i sensi ed in tutte le sue sfaccettature. Quando gli abbiamo chiesto perché avesse espresso la sua felicità in un modo così energico. tanto da lambire il confine della violenza emozionale. lui ha risposto in modo cristallino con una spiccata intelligenza comunicativa. Le ragioni dell'esultanza quasi smisurata risiedono della gioia di aver rotto il mini incantesimo della seconda posizione ed anche dall'aversi caricato dopo l'episodio in qualifica con Valentino Rossi. Ecco, qui entra in gioco l'ego agonistico appagato solo quando l'avversario c'è, ha fatto la storia ed è talmente nobile che batterlo innesca il turbo.

Sicuramente sarà materia per motivatori dello sport, certo è che in modo più spicciolo il Circus della MotoGP da Misano leva le tende con la consapevolezza che al momento siamo nel Regno del 93. Lo sanno bene anche i ducatisti, che portano a cassa una gara opaca. E’ cosi, prendere o lasciare.

L'ordine di arrivo

1 Marc MARQUEZ 42'25.163

2 Fabio QUARTARARO +0.903

3 Maverick VIÑALES 1.636

4 Valentino ROSSI 12.660

5 Franco MORBIDELLI 12.774

6 Andrea DOVIZIOSO 13.744

7 Pol ESPARGARO' 20.050

8 Joan MIR 22.512

9 Jack MILLER 26.554

10 Danilo PETRUCCI 31.456

11 Johann ZARCO 32.388

12 Aleix ESPARGARO' 34.477

13 Tito RABAT 35.325

14 Jorge LORENZO 47.247

15 Hafizh SYAHRIN +1'02.280

16 Miguel OLIVEIRA +1'07.831

17 Karel ABRAHAM +1'24.666

18 Takaaki NAKAGAMI 1 Giro



Non classificati

Cal CRUTCHLOW 5 Giri

Michele PIRRO 6 Giri

Alex RINS 12 Giri

Francesco BAGNAIA 16 Giri