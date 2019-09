Nella storia del GP di San Marino ha un ruolo importante Jorge Lorenzo, che a Misano ha vinto 4 volte. E' una pista che ti piace, hai sempre fatto molto bene, e poi c'è il calore degli italiani che può spingerti verso il riscatto, sei fiducioso?

"Misano è una delle mie piste preferite da sempre insieme al Mugello, Jerez e Valencia, dove negli ultimi anni ho ottenuti buoni risultati. Mi sono sempre trovato molto bene su questo tracciato, qualche volta mi sono anche divertito facendo qualche tuffo in piscina... Di solito ci sono buone temperature e buon asfalto, poi è una pista molto tecnica, mi piace. Allo stesso tempo devo ammettere che non mi trovo nelle migliori situazioni: arrivo da un infortunio importante, anche se sono più tranquillo rispetto a Silverstone e sicuramente sto meglio di 3 settimane fa.

Alberto Puig, Team Manager Honda, ha parlato di un problema più mentale che tecnico nello spiegare il tuo delicato momento, cosa ne pensi?

"E' una persona di esperienza, la sua opinione è sicuramente importante. Ma penso che questo mio momento difficile sia legato a tanti fattori. Purtroppo non sono mai sceso in pista con la Honda al 100% della forma da quando sono arrivato dalla Ducati, quindi ovviamente non ho mai potuto trovare il giusto feeling soprattutto con la ruota davanti. Honda sta facendo il possibile, ma non siamo ancora migliorati. Non è facile avere confidenza con la moto con queste premesse, ma di sicuro non ho perso subito le motivazioni".