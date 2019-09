Spagnoli davanti in Moto2. Augusto Fernandez e Alex Marquez comandano la classifica combinata dopo il primo giorno di libere a Misano. Subito alle loro spalle Fabio Di Giannantonio che ha saputo migliorare il suo cronologico di quasi sei decimi rispetto al mattino. E’ il primo di un buon gruppetto di italiani classificatosi nella top ten: con il quinto tempo si è piazzato infatti Lorenzo Baldassarri (nonostante la caduta nel finale della FP2) davanti a Luca Marini ed Enea Bastianini. Seguono poi Nicolo Bulega (decimo) che ha appena ufficializzato il suo passaggio al Team Gresini per la prossima stagione, Mattia Pasini e, un po' a sorpresa, Marco Bezzecchi per la prima volta nella top quattordici alla fine del primo giorno di prove. Meglio comunque al mattina che al pomeriggio, il riminese: in FP1 è infatti riuscito a staccare il quinto tempo, mentre in FP2 è caduto senza possibilità di rientrare in pista. Subito davanti a lui Thomas Luthi, raggiunto al secondo posto in campionato proprio da Fernandez, vincitore della gara di Silverstone. Ma il distacco da Alex Marquez è ancora di 35 punti. E lo spagnolo, con cinque vittorie fin qui ottenute, rappresenta una lepre difficile da prendere. Anche per Jorge Navarro, terzo a pari merito nel mondiale con lo svizzero e il suo connazionale. La caduta di oggi in FP2 l’ha parecchio innervosito; diciottesimo in FP2 dopo il tredicesimo tempo rimediato in FP1, lo spagnolo si è ritrovato infine diciannovesimo nella graduatoria comparata dei due turni.