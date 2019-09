Petrucci ottavo, Dovizioso decimo: non è certo il miglior inizio a Misano per le Ducati, visti i tempi della classifica combinata. Petrux non si nasconde: "Siamo in difficoltà, è abbastanza chiaro. Marquez, Vinales e Quartararo vanno molto forte, noi non abbiamo lo stesso passo ma più che altro fatichiamo a far lavorare le gomme. Anche con la soft, che ho messo alla fine, eravamo in difficoltà nel migliorare il tempo". Ma il ducatista non si arrende: "Abbiamo delle idee, non stiamo mollando, stiamo sviscerando ogni minimo dettaglio per cercare di trovare i decimi che ci mancano. E' più difficile del solito ma ho una grande motivazione, non mollo". Dove intervenire? "È una condizione abbastanza particolare, perchè non c'è un grande problema da risolvere, si tratta più di una questione in generale. Sembriamo macchinosi, manca feeling in generale a noi ducatisti, questo asfalto non aiuta".