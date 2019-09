A Silverstone ha beffato Marc Marquez all’ultimo, ora proverà a ripetersi nel GP di Misano. Di certo, Alex Rins non ci pensa nemmeno a lasciare la Suzuki. "Per me è come una famiglia, mi sento a casa – ha detto il pilota spagnolo a Sky Sport. al microfono di Antonio Boselli -. Scherziamo molto, ma quando serve si lavora tanto per migliorare la moto. Qui sto bene: il team vuole vincere e io altrettanto". Impossibile non tornare sulla vittoria sul circuito inglese. "E’ stato un weekend incredibile – ha aggiunto Rins -. Sapevo di essere veloce, ma non pensavo di poter competere per la vittoria. Mi sarei accontentato del podio e invece...".