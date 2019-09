Archiviato il GP tinto di rosso Ferrari di Monza con la vittoria di Leclerc, l'Italia dei motori sogna in grande con il 13esimo appuntamento del Mondiale di MotoGP: questo weekend si corre a Misano. Il GP di San Marino in tv sarà in diretta domenica su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno (anche sul digitale terrestre al canale 472), mentre online saranno disponibili tutti gli aggiornamenti in diretta su skysport.it attraverso il live-blog. Gli orari delle gare: MotoE alle 10, Moto3 alle 11, Moto2 alle 12:20, MotoGP alle 14. Da non perdere sabato su Sky Sport MotoGP lo speciale "Casa Rossi": in onda alle ore 18.45, alle 20.45 e alle 22.45 l'intervista integrale di Guido Meda a Valentino Rossi.