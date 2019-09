Un urlo liberatorio dopo la vittoria di Misano, la settima del 2019. Marc Marquez ha trionfato su una pista che sembrava non essere congeniale alla sua Honda, battendo in un duello entusiasmante Fabio Quartararo. Il pilota spagnolo, appena sceso dalla moto, ha esultato con i suoi meccanici con la stessa grinta vista in pista in precedenza. Il leader del Mondiale continua il suo avvicinamento verso l'ottavo titolo. E salire sul gradino più alto del podio a casa di Valentino Rossi e Andrea Dovizioso deve valere ancora di più per il "Cannibale" della MotoGP. "Ho esultato così perché le ultime due gare senza vittorie bruciavano e l'episodio con Vale mi ha dato una spinta in più", ha spiegato a Sky Sport

MISANO, TRIONFO DI MARQUEZ. 4° ROSSI

LA CLASSIFICA AGGIORNATA