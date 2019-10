GP Australia: Foggia a punti. Rammarico Vietti

Celestino cade a pochi metri dal traguardo mentre era in lizza per il podio, dopo una gara tutta in rimonta. Dennis si piazza undicesimo, a tre decimi della top ten. Nieto: "Un vero peccato per la caduta di Vietti. Bene Foggia"

E’ stata una gara di gruppo come ampiamente pronosticato il giorno prima, fatta di continui avvicendamenti in testa, con il primo verdetto dell’anno: la vittoria mondiale di Lorenzo Dalla Porta a Phillip Island. Nel finale era venuto su anche Celestino Vietti Ramus che negli ultimi tre giri ha spinto tanto, agganciando il treno dei più veloci. Una sequenza di sorpassi che lo ha portato a ridosso della zona podio, prima di innescare, suo malgrado, l’incidente con lo spagnolo Jaume Masia. Entrambi a terra, quando erano pronti a sferrare l’ultimo attacco in prossimità della bandiera a scacchi. C’è un pizzico di rammarico per come si era messa la gara del rookie di Ciriè, che era riuscito a rimontare diverse posizioni nelle ultime dieci tornate. "Tutto sommato, finale escluso - spiega Vietti - una bella gara dove abbiamo lottato nel gruppo e siamo rimasti in bagarre per tanti giri. Sono riuscito a risalire la classifica, ad avvicinare i più forti e la caduta non ci voleva. Per la Malesia, un tracciato che mi piace molto, dobbiamo impegnarci ad ottimizzare tutto il lavoro che facciamo nel weekend. Grazie al Team, il feeling con la moto era buono ed è un vero peccato l’errore proprio all’ultimo giro".

Foggia sfiora la top ten

Dopo la gara difficile di Motegi, Dennis Foggia torna a fare punti in Australia. Il pilota romano ha terminato il GP all’undicesimo posto, davanti a Romano Fenati e a tre decimi dalla top ten. E’ stato un continuo saliscendi di emozioni: risucchiato dietro in un gruppo che faticava a sgranarsi. Nel finale, si è rifatto sotto e, dopo l’incidente che ha coinvolto Migno e Toba, ha guadagnato ulteriori posizioni davanti. E’ il dodicesimo GP che completa in zona punti nella stagione 2019. "Una gara in difesa - commenta Foggia - non riuscivo a superare ed essere competitivo come avrei voluto. Siamo comunque riusciti a portare a casa dei punti e questo è positivo".

Nieto: "Dispiace per Cele, bravo Dennis"

L'analisi del Team Manager Sky VR46 al termine della gara di Phillip Island. "Un vero peccato - dice Nieto - per la caduta di Celestino proprio all’ultimo giro. Una gara bellissima fino a quel momento, in lotta con i primi. Buona prestazione anche per Dennis che ha recuperato nel finale".