Nel finale delle terze prove libere di Valencia caduta di Bagnaia all'uscita dai box: forte colpo alla testa e alla mano sinistra. Pecco è stato portato in ospedale a Valencia per svolgere una TAC. Il Dott. Zasa: "Ha subito un trauma cranico commotivo, a cui si aggiunge una sospetta frattura del polso. Per ora è abbastanza inverosimile la possibilità che affronti la gara".

Paura per Bagnaia, nella terza sessione di prove libere. Cerchiamo di ricostruire la dinamica dell'incidente, particolarmente strana: il pilota del Team Pramac era appena uscito dai box, stava per lanciarsi nel time-attack con un paio di gomme morbide (mancavano circa 6 minuti dalla fine del turno), quando si è bloccato l'anteriore e Bagnaia si è cappottato letteramente con la sua moto. Dopo essere rimasto qualche istante a terra, si è rialzato: Pecco è apparso subito molto scosso, ai box ha ripetuto per due volte di non ricordare quanto successo. Avendo subito un forte colpo alla testa e alla mano sinistra, dopo i primi accertamenti medici Bagnaia è stato portato in ospedale a Valencia per svolgere una TAC.

Michele Zasa, Responsabile della Clinica Mobile, ha cercato di fare chiarezza: "Pecco ha subito un trauma cranico commotivo. Ha anche un dolore al polso della mano sinistra: sembra ci sia una contusione scomposta". Sulla possibilità che rientri in pista nel weekend: "Per ora è stato dichiarato unfit, in base all'esito della TAC il Direttore medico del circuito avrà l'ultima parola ma è abbastanza inverosimile che possa correre, anche per il forte colpo al polso". Non è escluso, per ora, che Bagnaia possa invece partecipare ai test in programma martedì e mercoledì prossimi a Valencia.