Primo tempo per Bagnaia nelle pre-qualifiche: "È stata una gran sessione - ha commentato su Sky -. Mondiale? Se mi trovo in questa situazione è perché ho sbagliato diverse cose. Aver vinto 10 gare mi inorgoglisce e mi fa capire quanto devo lavorare per crescere". Poi scherza con Pasini alla vigilia della Sprint che potrebbe decidere il mondiale: "Stasera ho da finire il Lego della Batmobile, se vuoi puoi passare a salutarmi..."

RIVIVI LE PRE-QUALIFICHE - LE COMBINAZIONI PER IL TITOLO