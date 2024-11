Il pilota catalano, all'ultimo weekend in MotoGP, ha detto la sua sull'attesissimo duello Mondiale: "Spero di essere primo e con vantaggio, ma non vorrei aiutare o mettere in difficoltà nessuno dei due. Jorge è un fratello, ma anche di Pecco ho una grande stima, è uno dei migliori di tutti i tempi. Sarà una battaglia. La mia ultima gara? Ovviamente vorrei vincere, ma il titolo Mondiale è più importante"

