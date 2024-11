Il pilota italiano chiude il venerdì di pre-qualifiche a Barcellona 2° alle spalle dell'amico Bagnaia: "Cerco sempre di tenere le motivazioni alle stelle, anche se questa mattina sono stato troppo brusco nella guida". Sul duello mondiale: "Calmare Pecco in vista del weekend? È il più tranquillo di tutti. È come un fratello, so quanto possa dare fastidio sentirsi dare costantemente dei consigli, quindi io invece di parlargli di moto gli parlo di tutt'altro…"

