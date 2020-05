One man band

Al pari di quanto accade per altri produttori di moto, gli ingredienti per un inizio di successo nel Mondiale Superbike sono una buona moto in produzione, affidarla ad un buon pilota ed occhieggiare il tutto mentre si cura il motomondiale. Per la Yamaha è esattamente così: dispongono della FZR 750 R, c’è un importatore (la Yamaha Belgarda) che ha una buona struttura e c’è un pilota, Fabrizio Pirovano, di sicuro talento. Questi tre ingredienti definiscono letteralmente i primi anni di Yamaha in Superbike: Pirovano è secondo nel 1988 e 1990, quarto nel 1989 e 1993 e quinto nel 1991 e 1992. Ovviamente non è l’unico pilota che porta in gara le FZR, ma è lui il punto di riferimento, letteralmente la bandiera della Yamaha: dal 1988 al 1993 ottiene 10 delle 23 vittorie Yamaha in Superbike, ed è l’unico a sfiorare il titolo.

La YZF 750 R e il team ufficiale

Sono passate 5 stagioni dall’inizio del Mondiale Superbike, ed è evidente che la FZR 750 è al capolinea. La Yamaha getta quindi nella mischia la nuova YZF 750 R, prima sempre tramite Belgarda, nel 1993 con Pirovano e l’ex campione del mondo Merkel; quindi nel 1994 con Mauro Lucchiari e Massimo Meregalli (sì, quel Meregalli…), ma i risultati stentano ad arrivare. Ecco quindi nel 1995 la comparsa del team ufficiale, che più ufficiale non si può con un nome come “Yamaha World Superbike Team”. Si punta sui giovani con Colin Edwards e Yasutomo Nagai. Un anno tragico: Nagai perde la vita ad Assen. Nel 1996 è sempre Edwards il pilota di punta, ma la situazione non cambia di molto: un quinto posto che non entusiasma.

Gli anni di Haga