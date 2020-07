Superbike, Redding il più veloce del Day 1 di test

Redding e Ducati siglano il miglior tempo nella prima giornata dei test Superbike a Barcellona, prova generale per il ritorno alle corse previsto per fine luglio. Rea chiude secondo davanti a Baz e Lowes, mentre Bautista e Honda mostrano progressi interessanti

La ripartenza del mondiale Superbike dopo il lungo stop causato dalla pandemia di Covid-19 è prevista per il weekend che va dal 31 luglio al 2 agosto, sul circuito di Jerez. Buona parte dei team del campionato delle derivate di serie si è quindi data appuntamento al Montmelò di Barcellona per una sessione di test, utile a fare il punto della situazione e a trovare la quadratura del cerchio dopo il round inaugurale di Phillip Island.

Il più veloce nella prima delle due giornate previste è stato Scott Redding a bordo della Ducati Panigale V4R del team Aruba: l’inglese ha stabilito il primato in 1’41”727, confermando l’ottimo lavoro svolto nel test di fine giugno a Misano e ponendosi nuovamente come un rivale credibile per il campione del mondo Jonathan Rea. L’alfiere Kawasaki, dal canto suo, ha chiuso secondo a breve distanza dalla vetta, con un miglior tempo di 1’41”910 siglato nella sessione del mattino (chiusa in testa alla classifica) e sostanzialmente ricopiato nel pomeriggio. Molto interessante la prestazione di Loris Baz su Yamaha, terzo a una manciata di millesimi da Rea e davanti all’altra ZX-10RR del leader del mondiale Alex Lowes.