Yamaha, attacco a tre punte a Brno

Rossi, Vinales e Quartararo: è questo lo schieramento d'attacco della Yamaha in vista del GP di Brno, in programma domenica (diretta alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno). Attenzione a non sottovalutare Dovizioso e la Ducati, sempre pericolosi in Repubblica Ceca

Con Quartararo e Vinales in gran spolvero e un Rossi rimotivato, la Yamaha si presenta a Brno con un attacco a tre punte. Le moto giapponesi hanno sfruttato bene il doppio zero di Marquez, e l'ultima tegola piombata addosso al campione spagnolo, rischia di dare un'ulteriore svolta alla stagione. Costretto a un secondo intervento lunedì 10 agosto, il pilota di Cervera vede allontanarsi pericolosamente il rientro in pista. Subito dopo il Gran premio di Brno si correrà infatti in Austria il 16 e il 23 agosto e la rimonta iridata potrebbe diventare un'impresa persino per un fuoriclasse del suo calibro.

Il pilota francese nel frattempo ha ingranato la quarta e ha già guadagnato 50 punti in classifica. Domenica potrebbe allungare su una pista dove la Yamaha non vince da cinque anni, ma El Diablo sembra in grado di far volare la sua M1 su ogni circuito. E poi ci sono Vinales, in cerca di rivincita e il Dottore, in cerca di conferme.

Il clima della Moravia piace, infine, anche a Dovizioso, pronto a sfruttare, subito dopo, la pista amica del Red Bull Ring. Il campionato, all'improvviso, ha una nuova prospettiva.