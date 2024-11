Marc Marquez analizza la sua prima giornata di test con Ducati factory a Barcellona: "È stato bello tornare a fare i test in un team factory. Di base ho lavorato con la GP25, per capire cosa fosse meglio o peggio. Poi abbiamo fatto alcune comparazioni con la GP24. La cosa più importante è che i miei commenti sono simili a quelli di Bagnaia, questo rende il lavoro più facile per gli ingegneri. Abbiamo lavorato bene, provando tutto quello che prevedeva il programma. Mi sono trovato bene nel box"

MARQUEZ 4° NEI TEST