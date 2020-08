Bastianini pigliatutto a Brno: oltre alla gara passa in vetta alla classifica con 15 punti di vantaggio su Marini, 4° al traguardo. Completano il podio Lowes e Roberts. Italiani protagonisti anche nelle altre classi: Foggia 1° in Moto3, Morbidelli 2° in MotoGP

Quell'ultimo interminabile giro, Enea Bastianini se lo ricorderà a lungo. Una gara di nervi e concentrazione per sfruttare quei pochi millimetri di gomma buona che gli restavano, mentre Lowes gli mangiava un metro dopo l’altro. Un osso duro l’inglese, che gli è rimasto alle calcagna per tutta la gara. Una gara ad elastico, sfiancante, giocata sul filo dei decimi in più o in meno che aumentavano o calavano ad ogni curva. Enea ha resistito, ha tenuto duro fino al traguardo, tagliato in testa per proiettarsi in testa al campionato, complice la debacle di Nagashima (undicesimo il giapponese).

Per trovare invece un altro americano sul podio della classe intermedia bisogna tornare indietro al 1993: allora fu John Kocinski ad Assen, questa volta è toccato a Joe Roberts. Il ragazzo di Malibu, non è proprio l’ultimo arrivato. E' alla sua quarta stagione in Moto2, fino all’anno scorso senza infamia e senza lode, ma il 2020 era iniziato con un quarto posto in Qatar. Sparito nella doppia uscita spagnola il ventitreenne californiano è tornato alla ribalta a Brno dove si è messo alle spalle Luca Marini.

Il pesarese mastica un filo amaro; sul passo poteva stare con i primi, ma la brutta qualifica l'ha costretto a partire troppo indietro per poterci provare. In classifica è comunque secondo a 15 lunghezze dal romagnolo. Un po' di rammarico anche per Marco Bezzecchi, scattato davanti al compagno di squadra, ma solo sesto sul traguardo, dopo aver superato Martin, ma subendo il sorpasso di Fernandez. Altra gara in ombra per Fabio Di Giannantonio, Nicolò Bulega e Lorenzo Baldassarri, tutti fuori dalla zona punti.