Jonathan Rea si aggiudica la Superpole Race a Portimao, in Portogallo, dove è in corso il terzo round del Mondiale Superbike . Il pilota nordirlandese della Kawasaki si porta così a un solo punto da Scott Redding nella classifica del Mondiale. Al termine dellla Superpole, secondo Toprak Razgatlioglu , terzo Loris Baz e ottavo Rianaldi. Costretto al ritiro Davies dopo un contatto con Laverty. Alle 15 scatta Gara-2, diretta Sky Sport Arena.

I risultati del warm-up

Il turco Razgatlioglu era stato il più veloce nel warm-up. Il pilota Yamaha ha girato in 1:41.416, 35 millesimi meglio di Jonathan Rea, che comunque ha mostrato di avere un gran ritmo. Quinto tempo per Rinaldi e solo settimo Redding. Gara-2 è in programma alle 15 sul tracciato portoghese.