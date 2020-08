Gardner a sorpresa torna in pole position dopo Assen 2019. L'australiano figlio d'arte si è messo alle spalle Jorge Martin (quarta prima fila quest’anno per lo spagnolo) e Marcel Schrotter, che ha ritrovato la prima fila per la prima volta nel corso della stagione. Una prima fila che non rispetta i valori emersi nelle prove libere. Solo quarto infatti Bastianini, leader del campionato, davanti a Canet e Lowes, tutti possibili favoriti per la gara di domenica, il britannico in particolare che ha dominato tutti i turni di prove.

Luca Marini, che ha lavorato molto sul ritmo nelle libere, non è andato oltre l’ottavo posto dopo avere provato come sempre il gioco di squadra con Marco Bezzecchi. Tirarsi a vicenda non ha dato i frutti sperati e anche il romagnolo ha dovuto accontentarsi del decimo posto. Si è fermato alla tredicesima casella dello schieramento Luca Baldassarri che non è riuscito a fare il salto di qualità al momento della qualifica. Discorso analogo per Nicolò Bulega, finito alle spalle del romagnolo, rimasto in linea con le prestazioni del giorno precedente. Fuori gioco Nagashima, rimasto bloccato al box per un inconveniente a fine turno. Molto indietro Di Giannantonio, ventitreesimo, ultimo dei piloti italiani (protagonista di un battibecco a distanza, in settimana, con Luca Boscoscuro, team manager della sua squadra), una fila dietro Stefano Manzi (diciannovesimo) che a sprazzi è riuscito a mettersi in luce con la MV.