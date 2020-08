Moto3, Fernandez in pole. 5° Vietti, 8° Arbolino

Vietti sfiora la prima fila, al termine delle qualifiche si deve accontare del 5° posto in griglia. In pole c'è Fernandez, seguito da Arenas e McPhee. Suzuki scatterà dalla sesta casella, Arbolino (il migliore ieri) dall'ottava. La gara domenica alle 11, seguita dalla Moto2 (alle 12.20) e dalla MotoGP: la diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

A un passo dalla pole, un ultimo giro da primato, non è bastato a Celestino Vietti per assicurarsi la prima casella della griglia sul circuito del Red Bull Ring. Un pizzico di fortuna in più, forse una scia d'aiuto (l'ultimo giro l'ha percorso da solo) avrebbero cambiato la qualifica del pilota dello SkyRacing Team VR46. All'ultimo minuto la zampata l'ha data Raul Fernandez del team KTM Ajo. Il piemontese si è ritrovato addirittura quarto in seconda fila, ma sul passo il piemontese è davvero a posto. Meno positiva la qualifica di Andrea Migno, che ha girato a lungo col compagno di squadra salvo ritrovarsi alla fine dodicesimo, alle spalle di Dennis Foggia.

In terza fila con l'ottavo tempo si è classificato Tony Arbolino, che con la pista austriaca ha trovato un buon feeling fina dalle prime libere del venerdì e in gara potrebbe essere in lotta per il podio. Magari insieme ad Albert Arenas, vincitore a Brno, pronto a scattare dal secondo posto in griglia. O con McPhee terzo in qualifica e sempre pericoloso in gara.

In chiaro scuro la prestazione di Tatsuki Suzuki, comunque sesto alla fine con il pensiero rivolto alle condizioni meteo che cambiano di ora in ora e potrebbero decretare una gara sotto la pioggia. Situazione che al momento non sembra gradire nemmeno Niccolò Antonelli, quindicesimo. Buona qualifica di Riccardo Rossi (nono). Irriconoscibile, invece, Romano Fenati: solo trentesimo sul circuito in cui aveva vinto nel 2019. Ma con due giri cancellati…