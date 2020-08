Lucio Cecchinello, team manager della LCR, brinda all’ottimo stato di forma di Nakagami, diventato un punto di riferimento per la Honda: "Takaaki sta facendo un grande lavoro, sono soddisfatto perché ormai è una costante in questo Mondiale. Cosa mi fa felice oltre ai motori? Rendere contento qualcuno a cui voglio bene, a cominciare prima di tutto dalla mamma, per poi proseguire con mia sorella e i miei nipoti"

LO SPECIALE MOTOGP