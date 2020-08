Libere SSP Aragon: svetta il solito Locatelli

Locatelli si conferma su un altro pianeta nelle libere Supersport ad Aragon, inseguito a quasi sette decimi da Cluzel. Sorprende Soomer terzo, sesto tempo per De Rosa. In Supersport 300 comanda De Cancellis, Sabatucci sesto

Andrea Locatelli non sembra volersi fermare: dopo aver conquistato le prime cinque gare stagionali della Supersport, il bergamasco inizia con il prede giusto anche il weekend di Aragon con il miglior tempo nelle libere del venerdì. Il suo 1’54”308 gli regala un vantaggio di quasi sette decimi su Jules Cluzel, come spesso accade il più prossimo degli inseguitori, mentre a otto troviamo il bravo Hannes Soomer, capace di precedere il proprio teammate Isaac Vinales. La prima moto non-Yamaha in classifica è la Kawasaki di Philipp Oettl, quinto davanti a Raffaele De Rosa su MV Agusta. Solo ottavo Lucas Mahias, dietro anche al giovane Manuel Gonzalez, mentre Danny Webb e Corentin Perolari chiudono la top-10. Quindicesimo tempo per Axel Bassani, con Stefano Valtulini diciassettesimo davanti a Federico Fuligni; ventiquattresimo Luigi Montella.

Il francese Hugo De Cancellis è stato il pilota più veloce nel combinato della Supersport 300, con un 2’07”623 che gli permette di precedere Scott Deroue di soli dodici millesimi. Terzo crono per Jeffrey Buis, a precedere Ana Carrasco e Unai Orradre. Il migliore degli italiani è Kevin Sabatucci sesto, con Alfonso Coppola quattordicesimo e Bruno Ieraci ventesimo. Qualificati provvisoriamente alla Superpole anche Filippo Rovelli e Thomas Brianti.