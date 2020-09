La vittoria di domenica sul tracciato di Misano, lo stesso in cui il MotoGP fa tappa questa settimana, spinge Morbidelli: "Siamo stati molto veloci, possiamo fare ancora una buona gara". Tra i pericoli principali: "Senza dubbio Bagnaia. La gara domenica alle 14 live su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in chiaro su TV8

Il trionfo del GP di San Marino "è stata una grande iniezione di fiducia ", sottolinea Franco Morbidelli nella conferenza del GP dell'Emilia Romagna. Come settimana scorsa il Motomondiale si correrà a Misano: " Sento che possiamo fare un altro buon weekend . È vero, ogni gara è una gara a sè, ma abbiamo una buona confidenza che viene dalla vittoria dell'ultimo weekend, siamo stati molto veloci", aggiunge a Sandro Donato Grosso il pilota del Team Petronas.

Morbidelli martedì ha dovuto rinunciare ai test a causa di un problema allo stomaco: "Non credo che averli saltati possa condizionare la gara di questo weekend, non avremmo provato così tante novità". I rivali più pericolosi? "Senza dubbio Bagnaia, è andato fortissimo in gara, ha fatto paura. Anche le Suzuki sono state molto veloci e le Ducati sono andate forte nei test, sarà il solito pollaio...", risponde Morbidelli.