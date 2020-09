Pilota più veloce in pista nei test di Misano, Vinales in vista del GP dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini fa tappa al Ranch di Valentino Rossi: "Mi sono divertito come un bambino. Grazie a Vale per l'esperienza e a Marco Bezzecchi per la moto", scrive lo spagnolo sui social

