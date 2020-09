Quartararo trionfa, out Rossi e Dovi. HIGHLIGHTS

Dopo aver vinto le prime due gare a Jerez, Quartararo torna al successo due mesi dopo sul circuito del Montmeló. È un trionfo speciale, perché proietta il francese in testa al Mondiale con 108 punti, a +8 su Mir. Il pilota della Suzuki chiude in seconda posizione, davanti al compagno di box Rins. Morbidelli è 4° al traguardo. Dovizioso cade al primo giro dopo un contatto con Zarco, Rossi fuori a 9 giri dall’arrivo quando era in lotta per il 200° podio. Rivivi il meglio del GP di Catalunya

LA CLASSIFICA AGGIORNATA