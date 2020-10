Giovedì 15 ottobre Iannone si presenterà davanti al TAS di Losanna per capire se potrà tornare a correre dopo la sospensione per doping. È una data decisiva per Aprilia, come spiega l’amministratore delegato Massimo Rivola ai microfoni di Sky: "Spero che la sentenza sia il giorno stesso dell’udienza, perché non ne possiamo più di aspettare". Il nome di Dovizioso è stato accostato più volte ad Aprilia per il 2021: "Avere un pilota come lui sul mercato e non provarci sarebbe stupido"

