Secondo appuntamento stagionale per l'Harley Davidson Bagger World Cup al Mugello. In Gara 1, che ha visto l'esordio nella categoria per Andrea Iannone, vince Oscar Gutierrez, nuovo leader del Mondiale: per l'ex Ducati corsa condizionata da una penalità (e da un errore al momento di scontarla). Alle 17 è in programma Gara 2, in diretta su Sky e in streaming su NOW

Oscar Gutierrez vince Gara 1 del round italiano dell'Harley Davidson Bagger World Cup. Al Mugello, lo spagnolo chiude davanti a Eric Granado, con cui ha avuto un duello spettacolare all'ultimo giro per la vittoria, e all'australiano Archie McDonald. Gutierrez passa, così, al comando nella classifica del mondiale, portandosi a quota 58 punti, a +1 su McDonald e a +8 su Granado. Per Andrea Iannone, oggi al debutto nella categoria, gara segnata da un long lap penalty, causato da un sorpasso nei confronti di Granado in regime di bandiera gialla ad inizio gara. L'italiano ha lottato, nei primi giri, anche per il primo posto, prima di ricevere la penalità dalla direzione gara. Iannone, a 3 giri dalla fine, ha scontato per la prima volta la penalità, superando però i limiti della pista e invalidando, così, la stessa: costretto a rifare il long lap all'ultimo giro, l'ex Ducati ha visto i tre davanti scappare via, chiudendo con più di sei secondi di ritardo da McDonald. L'altro italiano, Filippo Rovelli, chiude al quinto posto, alle spalle di Iannone. Caduta per Ekky Pratama nel corso del primo giro. Alle 17 scatta Gara 2, in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.