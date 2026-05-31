Come sempre il finale del Mugello è imprevedibile, e chiunque può pescare il jolly all’ultimo giro. Come ha fatto Uriarte, che nel finale è entrato deciso su Fernandez che ha fatto di tutto per gestire, dal quinto giro, dopo aver rimontato nove posizioni. Il pilota di Leopard ha provato anche qualche allungo, perché il gioco delle scie sul lungo rettilineo el tracciato toscano, stravolge la classifica ad ogni giro. L’ultimo l’ha cominciato in testa ma non è bastato. Uriarte, debuttante arrivato dalla Rookies Cup, ha mostrato un bel carattere, e spirito combattivo. Come Carpe, ottavo podio in meno di due anni di Motomondiale: “Gara pazza, una guerra, ultimo giro folle” il suo commento sui cui concorderà Maximo Quiles, che negli ultimi due passaggi, dopo una bella rimonta inziale, ha visto di tutto, rischiando di finire nella ghiaia perché alla Bucine, il curvone che immette sul rettilineo, non si fanno sconti. In quel punto ha perso il controllo della sua moto alla penultima volata, bruciando in un amen una decina di posizioni, e all’ultima s’è toccato raddoppiando il rischio: poteva finire peggio, dell’undicesimo posto con cui ha tagliato il traguardo. Comunque, resta saldamente al comando della classifica, con 52 punti di vantaggio su Fernandez che oggi gliene ha mangiato una decina. Anche Petito ha dovuto ingoiare un bocconcino indigesto, dopo aver pensato di poterla vincere, per poi vedersi superato anche da Hakim Danish, un debuttante che le curve del Mugello non le aveva mai viste prima d’oggi.

Curve che invece conosce benissimo Pini, nativo di Scarperia. Ma il circuito di casa non ha portato nulla di buono in questo week end a Guido che ha faticato fin dalle prove e in gara s’è ritrovato a sgomitare a metà gruppo, senza mai riuscire ad emergere dal mucchio (selvaggio…) in cui è rimasto invischiato. Idem per Matteo Bertelle che almeno qualche pozione è riuscito a rimontarla nel finale, finendo tre posti davanti al suo connazionale. Per la cronaca, David Almansa, autore della pole position, ha dovuto guardare la gara in tv, bloccato a letto da un’improvvisa tonsillite.