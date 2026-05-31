Moto2, GP d'Italia: Gonzalez vince al Mugello, Vietti 2° dopo una super rimontaGP D'ITALIA
Lo spagnolo vince anche al Mugello e allunga in testa al Mondiale. Alle sue spalle un grande Vietti, capace di rimontare dalla 16^posizione in griglia di partenza: il piemontese è sempre terzo in campionato, ora a soli due punti in classifica da Guevara. Sul podio anche Holgado. Gli altri italiani: 11° Arbolino, 16° Lunetta. Alle 14 il gran finale con la top class, in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW
Su Gonzalez non si discute, ha chiuso un weekend perfetto, pole position (con record) e vittoria in gara, dominata con ampio margine (5 secondi di distacco al secondo classificato). Ottavo successo in Moto 2, leadership confermata in campionato, tutto sembra girare nella sua direzione. La lotta ha toccato le altre posizioni del podio, con non poche sorprese.
Grande rimonta di Vietti: da 16° a 2°
A cominciare dal secondo posto di Celestino Vietti che da quando ha cambiato le sospensioni, ha fatto un bel passo avanti. Al Mugello ha sbagliato solo la qualifica, per il resto è sempre andato forte, gara inclusa. Partito dalla sesta fila, ha firmato una rimonta incredibile, con un ultimo giro spettacolare, da batticuore, in lotta con Senna Agius prima e subito dopo con Holgado bruciato nelle curve finali. E pensare che al quarto giro era pure finito lungo alla staccata della San Donato, affrontata con eccessiva fiducia, nel duello con Alonso per la decima posizione. Il lungo gli ha fatto perdere tre posizioni, quindi tutto da rifare, un’altra rimonta. Ma sul passo Vietti era in vantaggio, girava sui tempi dei primi, incluso il povero Ortolà che si giocava il podio e si è fermato nelle battute finali, per un problema tecnico.
Gli altri italiani: 11° Arbolino, 16° Lunetta
Il resto è cronaca pura, di un finale avvincente. Al terzo posto è poi salito poi Holgado che sul rettilineo finale ha risuperato Agius che s’era infilato in scia Vietti. Lopez, colpevole di un contatto che ha mandato nell’erba Escrig (partito benissimo) è arrivato sesto, Arbolino non è andato oltre la undicesima posizione. Luca Lunetta ha chiuso 16°.