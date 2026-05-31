Grande rimonta di Vietti: da 16° a 2°

A cominciare dal secondo posto di Celestino Vietti che da quando ha cambiato le sospensioni, ha fatto un bel passo avanti. Al Mugello ha sbagliato solo la qualifica, per il resto è sempre andato forte, gara inclusa. Partito dalla sesta fila, ha firmato una rimonta incredibile, con un ultimo giro spettacolare, da batticuore, in lotta con Senna Agius prima e subito dopo con Holgado bruciato nelle curve finali. E pensare che al quarto giro era pure finito lungo alla staccata della San Donato, affrontata con eccessiva fiducia, nel duello con Alonso per la decima posizione. Il lungo gli ha fatto perdere tre posizioni, quindi tutto da rifare, un’altra rimonta. Ma sul passo Vietti era in vantaggio, girava sui tempi dei primi, incluso il povero Ortolà che si giocava il podio e si è fermato nelle battute finali, per un problema tecnico.