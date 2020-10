In base alle informazioni raccolte dal nostro inviato Sandro Donato Grosso, Marc Marquez non dovrebbe essere ad Aragon per il doppio appuntamento al MotorLand (18 e 25 ottobre). Lo spagnolo non avrebbe ancora recuperato dal doppio intervento all’omero del braccio destro. La Honda e l'entourage del pilota vogliono essere prudenti: l'ipotesi potrebbe essere un rientro a Valencia, per il penultimo evento della stagione 2020 in programma dal 13 al 15 novembre

GP FRANCIA, GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE