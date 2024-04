Sito Pons ha parlato della scelta del compagno di Bagnaia per la Ducati ufficiale dalla stagione 2025: "Penso che non ci sia dubbio, no? Ritengo sia chiaro - ha dichiarato a Sky l'ex pilota -. Se Ducati vuole continuare a vincere c'è una sola scelta per continuare a farlo. Martin sta facendo un ottimo lavoro e Bagnaia ha vinto due volte il mondiale, ma Marquez sta dimostrando che è tornato e che ha la capacità di combattere in futuro Acosta"

