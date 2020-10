Dal 18° al 2° posto: ha un gusto particolare per Alex Marquez il primo podio in top-class. La sua gioia dopo la gara di Le Mans vinta da Petrucci: "Sono contentissimo, mi sembra di volare...". Il fratello Marc: "Ognuno lotta per i propri obiettivi con il proprio metodo, stile e filosofia. La cosa più importante è realizzare i sogni. Congratulazioni per il risultato raggiunto con la nostra grande squadra"

MOTOGP, GLI HIGHLIGHTS DI LE MANS