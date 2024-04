La MotoGP scende in pista a Jerez per la prima sessione di prove libere, in corso ora su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Alle 15 appuntamento con le pre-qualifiche, che decreteranno i primi dieci piloti ad accedere al Q2 del sabato. Curiosità per vedere all'opera Dani Pedrosa (Ktm), Lorenzo Savadori (Aprilia) e Stefan Bradl (Honda), che corrono il GP di Spagna grazie a delle wild card

