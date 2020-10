Moto3: Masia in pole, 2° Arenas, 3° McPhee

Masia è il più veloce nelle qualifiche di Moto3 davanti ad Arenas, primo inseguitore del leader del Mondiale Ogura (in difficoltà, scatterà dalla 18^ posizione) e McPhee. Il migliore degli italiani è Arbolino, 7° in griglia. Attenzione agli orari delle gare, live su Sky: Moto3 alle 11.20, MotoGP alle 13, Moto2 alle 14.30, MotoE alle 15:40

Migno che impreca contro la sfortuna, Ogura che si mette in buca da solo, poi Arenas che cancella il record, Masia che replica subito dopo: che finale di qualifica a Le Mans. Tra alti e bassi (soprattutto di temperature) la Moto3 ha aperto un sabato dal volto diverso dal venerdì. Sul Bugatti splendeva il sole dopo il diluvio del giorno prima. Le gomme hanno faticano ancora a entrare in temperatura, ma i tempi sono calati in fretta. Migno e Vietti, come da copione hanno lavorato in coppia, il piemontese ha chiuso decimo, non benissimo dopo l’ottimo tempo della mattinata, ma il romagnolo velocissimo sul bagnato ha finito la sua rincorsa sulle ruote di Yamanaka, franatogli davanti, e ha chiuso col tredicesimo tempo.

Ogura ha sciupato tutto concludendo nella ghiaia la sua qualifica. Domenica partirà diciottesimo, una bella grana in ottica mondiale visto che Arenas (secondo in classifica per tre punti) è in forma splendida e si è preso la seconda casella della prima fila. Terzo McPhee veloce in tutte le condizioni.

Le buone notizie per gli italiani arrivano da Arbolino, sesto dopo un venerdì segnato da difficoltà e nervosismo, e da Romano Fenati. L'ascolano, ottavo in qualifica, sembra un altro pilota dopo la vittoria di Misano, quasi una seconda giovinezza sportiva. L'ha dimostrato anche nelle condizioni critiche del pomeriggio del primo giorno di prove. Fine delle note positive. Niccolò Antonelli, caduto al termine delle Q1, si ritrova a inventarsi una difficile rincorsa dalla diciannovesima casella. Di fianco a lui il compagno di squadra Suzuki, non ancora ripresosi dall'operazione al polso infortunato nelle qualifiche di Misano.