Novità di mercato per la prossima stagione: MV Agusta Forward Racing ha annunciato che Lorenzo Baldassarri sarà uno dei due piloti del team dal 2021 nella categoria Moto2. Quello del marchigiano, classe '96, è un ritorno: ha già gareggiato per il team Forward Racing dal 2015 al 2017. Domenica la gara di Moto2 di Le Mans: il via alle 14.30 su Sky Sport MotoGP

GP FRANCIA, GUIDA TV