Quinto tempo per Garrett Gerloff davanti ad Andrea Locatelli , che prosegue nel lavoro di adattamento alla Yamaha R1. Alle loro spalle chiude Tito Rabat , con Lucas Mahias settimo e Kohta Nozane ottavo. Chiudono la classifica Christophe Ponsson e Michele Pirro : oltre a girare per il team Barni con la propria moto del CIV, il pilota pugliese si è occupato dello shakedown delle Ducati GoEleven di Chaz Davies, assente causa Covid.

Sul circuito di Misano si riaccendono i motori della Superbike , con le squadre Yamaha e Ducati impegnate in due giorni di test. A svettare nella prima giornata è Toprak Razgatlioglu con il crono di 1’34”265, con alle sue spalle le Ducati Aruba di Scott Redding (1’34”478) e Michael Ruben Rinaldi (1’34”609). In quarta posizione un'altra Panigale V4R, quella del team Motocorsa guidata dal debuttant e Axel Bassani (1’35”076), alla prima uscita ufficiale con una Superbike dopo pochi giri completati a Estoril a novembre.

Supersport: Oettl il migliore

In pista anche alcune moto del mondiale Supersport, con la Kawasaki Puccetti di Philipp Oettl in prima posizione (1’37”925). Secondo tempo per Steven Odendaal sulla Yamaha R6 del team Bardahl Evan Bros, seguito da Randy Krummenacher (EAB Racing Yamaha) e Can Oncu (Kawasaki Puccetti), ancora non al 100% dopo essersi infortunato a un braccio in un brutto incidente automobilistico.