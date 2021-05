Moto3, wild card per Bartolini e Surra al Mugello

Alberto Surra, talento italiano che si è giocato il titolo Moto3 fino all'ultimo nel Civ 2020, è pronto al debutto nel Motomondiale. Il pilota piemontese, nell'orbita della VR46 Riders academy, correrà il GP d'Italia con il team Bardahl VR46, lo stesso che lo supporta nel Civ. Come annunciato su Instagram dallo stesso Surra, infatti, è pronta per lui una wild card nel Gran Premio di casa. Surra insieme a Bartolini è uno dei ragazzi tenuti d'occhio dalla VR46 Riders academy per possibili nuovi ingressi nel futuro, con l'obiettivo di ripetere con dei giovani talenti lo stesso percorso che ha portato ai vertici del motociclismo, in MotoGP, Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli e Luca Marini. Pecco Bagnaia, citazione non casuale. Il team manager del Bardahl VR46 nel Civ, che guiderà Surra e Bartolini in questa esperienza, è Pietro Bagnaia, papà di Pecco.